Павел Василенко

Экс-тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску продолжает переговоры с киевским Динамо. По информации спортивного журналиста Кристи Косты, стороны находятся на завершающем этапе переговоров, и соглашение может быть оформлено в ближайшее время.

«Я поговорил с людьми, близкими к Эди Йорданеску, и они сказали, что переговоры движутся к завершению», – заявил Косте в эфире FANATIK SUPERLIGA.

Ранее Динамо и 48-летний специалист уже провели несколько раундов переговоров. По данным источника, Йорданеску заранее дал согласие на совместную работу, однако окончательно оформить соглашение сторонам пока не удалось.

Последним местом работы румынского тренера была варшавская Легия, которую он покинул осенью 2025 года. Теперь Йорданеску может получить новый вызов в карьере и возглавить один из ведущих украинских клубов.

В настоящее время главным тренером Динамо остается Игорь Костюк. В понедельник, 14 сентября, его команда проведет матч шестого тура УПЛ против Эпицентра.

Киевский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, имея семь очков и игру в запасе.