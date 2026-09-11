Павел Василенко

Бывший форвард Динамо Олег Саленко в интервью для сайта «Украинский футбол» поделился своими ожиданиями от будущего матча бело-синих против Эпицентра в рамках шестого тура УПЛ.

«Динамо не имеет права больше терять очки, уже некуда отступать! Нужно однозначно побеждать, и в матче против Эпицентра это киевлянам вполне по силам. Мой прогноз – 2:0 в пользу бело-голубых», – заявил Саленко.

Динамо в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе семь баллов. Эпицентр с восемью очками идет пятым в УПЛ.

Матч Динамо – Эпицентр пройдет в понедельник, 14 сентября, и начнется в 15:30.