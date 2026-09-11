Павел Василенко

Румынский специалист Эдвард Йорданеску может возглавить киевское Динамо. Об этом сообщает польское издание WP Sportowe Fakty.

По информации источника, киевский клуб уже предложил специалисту трехлетний контракт с «очень хорошей зарплатой». В то же время Йорданеску пока обдумывает предложение и оценивает риски, связанные с войной в Украине.

Нынешним главным тренером Динамо является Игорь Костюк. С ним команда в прошлом сезоне УПЛ финишировала на четвертом месте, а в новой кампании набрала семь очков в четырех матчах и вылетела из еврокубков еще на стадии квалификации.

Йорданеску имеет опыт работы со сборной Румынии, которую возглавлял на Евро-2024. Именно под его руководством румыны разгромили Украину со счетом 3:0. Также с июля по октябрь 2025 года специалист работал в варшавской Легии.

Летом 2026 года Йорданеску также рассматривался как потенциальный главный тренер сборной Украины.

В настоящее время Динамо занимает шестое место в УПЛ, имея семь очков в четырех матчах. В шестом туре киевляне 14 сентября примут Эпицентр.