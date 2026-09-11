«Динамо» сделало предложение бывшему тренеру сборной Румынии
Известны детали потенциального назначения
Румынский специалист Эдвард Йорданеску может возглавить киевское Динамо. Об этом сообщает польское издание WP Sportowe Fakty.
По информации источника, киевский клуб уже предложил специалисту трехлетний контракт с «очень хорошей зарплатой». В то же время Йорданеску пока обдумывает предложение и оценивает риски, связанные с войной в Украине.
Нынешним главным тренером Динамо является Игорь Костюк. С ним команда в прошлом сезоне УПЛ финишировала на четвертом месте, а в новой кампании набрала семь очков в четырех матчах и вылетела из еврокубков еще на стадии квалификации.
Йорданеску имеет опыт работы со сборной Румынии, которую возглавлял на Евро-2024. Именно под его руководством румыны разгромили Украину со счетом 3:0. Также с июля по октябрь 2025 года специалист работал в варшавской Легии.
Летом 2026 года Йорданеску также рассматривался как потенциальный главный тренер сборной Украины.
В настоящее время Динамо занимает шестое место в УПЛ, имея семь очков в четырех матчах. В шестом туре киевляне 14 сентября примут Эпицентр.
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