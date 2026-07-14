Павел Василенко

Галатасарай продолжает активно работать над трансфером нападающего киевского Динамо Матвея Пономаренко. Согласно информации Afrika Futbolu, стамбульский клуб уже согласовал с 19-летним форвардом основные условия личного контракта.

Сообщается, что стороны договорились о четырехлетнем соглашении, а годовая зарплата украинского футболиста составит около двух миллионов евро. Следующим шагом должно стать согласование условий между клубами.

По данным источника, руководство Динамо в последнее время стало более открытым к возможной продаже своего воспитанника. В ближайшее время Галатасарай планирует направить киевлянам обновленное официальное предложение, надеясь приблизить завершение переговоров.

В прошлом сезоне Пономаренко стал одним из самых результативных игроков Динамо. В 23 матчах во всех турнирах он забил 16 мячей, подтвердив статус одного из самых перспективных украинских нападающих.

Контракт форварда с киевским клубом действует до конца 2027 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего центрального нападающего составляет 12 миллионов евро.