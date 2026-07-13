Павел Василенко

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко может в ближайшее время сменить клуб и продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. По информации журналиста Угура Каракуллукчу, 20-летний форвард заинтересован в переходе в «Галатасарай» и готов переехать в Стамбул уже в это трансферное окно.

Сообщается, что Динамо пересмотрело свои финансовые требования относительно игрока. Если раньше киевляне рассчитывали получить большую сумму, то теперь готовы вести переговоры, исходя из оценки примерно 25 миллионов евро.

Тем не менее, турецкий гранд пока не планирует полноценный трансфер. В Галатасарае хотят оформить аренду с правом последующего выкупа, что позволит клубу оценить возможности украинца уже после сезона.

Важным аргументом в переговорах может стать позиция самого Пономаренко. Желание форварда перейти в один из самых титулованных клубов Турции может существенно повлиять на ход переговоров между сторонами и приблизить заключение сделки