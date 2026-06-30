Сергей Разумовский

Нападающий киевского Динамо Матвей Пономаренко привлек к себе внимание после результатов предсезонного взвешивания. Как сообщает «ТаТоТаке», во время медицинских и функциональных тестов 20-летний нападающий зафиксировал вес на уровне 99,7 килограмма. По имеющейся информации, это наибольший показатель, который когда-либо фиксировался в истории столичного клуба.

В то же время уточняется, что речь идет именно о стартовых цифрах перед активной подготовкой к новому сезону. Если говорить о динамике веса футболиста в течение предыдущей кампании, то его пиковые значения были несколько ниже. В прошлом сезоне Пономаренко завершал выступления с массой тела в пределах 96,5 – 97 килограммов, то есть нынешний показатель оказался еще выше.

Тем не менее в клубе, вероятно, уже работают над тем, чтобы привести физические кондиции игрока к оптимальному уровню. После нескольких этапов тренировочной работы на сборах вес нападающего, по информации источника, уменьшился до 98 килограммов. Это свидетельствует о некотором прогрессе и о том, что футболист постепенно входит в рабочий режим перед стартом нового сезона.

Несмотря на обсуждения вокруг физических параметров, результативность Пономаренко остается на высоком уровне. Нападающий продолжает демонстрировать умение находить моменты и завершать атаки. В частности, в недавнем контрольном матче против Вечисты (4:2) он отметился забитым мячом, а до того оформил дубль в ворота Жилины (5:1).

В прошлом сезоне Пономаренко провел очень сильную кампанию на внутренней арене. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, записав в свой актив 13 голов в 15 матчах. Такая статистика подчеркивает, что даже на фоне дискуссий относительно его физической формы форвард остается одним из самых опасных игроков в атаке.