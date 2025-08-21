Павел Василенко

Сегодня киевское Динамо проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив. Именно в этом противостоянии решится, где чемпион Украины будет играть осенью – в Лиге Европы или Лиге конференций. Но насколько велика разница между этими турнирами с точки зрения престижа и финансовых бонусов?

Престиж и статус

Лига Европы традиционно считается более престижным турниром. Здесь собраны сильные соперники – Рома, Астон Вилла, Лион, Порту, Фейеноорд и другие. Для Динамо участие во втором по значимости европейском турнире означало бы не только серьезные вызовы, но и значительно больший интерес болельщиков и спонсоров.

Домашние матчи против громких соперников легко собирали бы полные трибуны, а сама игра на таком уровне повышала бы рыночную стоимость футболистов и укрепляла бренд клуба.

Финансовая сторона

Впрочем, с точки зрения денег все не так однозначно. Хотя бонус за участие в групповом этапе Лиги Европы выше – 4,31 млн евро против 3,17 млн в Лиге конференций, дальнейшие перспективы могут оказаться выгоднее именно в ЛК.

В Лиге конференций соперники слабее, а значит, у Динамо будет больше шансов набирать очки, продвигаться по турнирной сетке и зарабатывать дополнительные выплаты от УЕФА. Таким образом, разница в стартовых бонусах может быстро исчезнуть, а при успешном выступлении даже перерасти в преимущество в пользу менее престижного турнира.