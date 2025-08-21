Маккаби – Динамо. Где смотреть трансляцию первого матча квалификации Лиги Европы
Поединок пройдет в Сербии
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо
Сегодня киевское Динамо сыграет первый матч квалификации Лиги Европы с израильской командой Маккаби (Тель-Авив) на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Маккаби – Динамо
В Украине матч в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.
Отметим, что неудачник этого противостояния попадет в основной этап Лиги конференций.