Павел Василенко

Сегодня киевское Динамо сыграет первый матч квалификации Лиги Европы с израильской командой Маккаби (Тель-Авив) на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Маккаби – Динамо

В Украине матч в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.

Отметим, что неудачник этого противостояния попадет в основной этап Лиги конференций.