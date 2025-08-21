Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью сайту «Украинский футбол» высказался накануне встречи киевлян с Маккаби (Тель-Авив) в раунде плей-офф отбора к Лиге Европы.

«Так как сегодня Динамо выступает в еврокубках, то ничего хорошего я не жду. Конечно, я болею за Динамо, но, к сожалению, киевляне сегодня не показывают ту игру, которую от них ждут болельщики. От Динамо сегодня осталась только вывеска.

Провал уже случился, когда мы проиграли Пафосу. Этого никто не ожидал. Одно дело, если проиграть случайно, но Динамо вылетело без шансов. Могли и больше пропустить. Мне даже страшно смотреть на то, как играют сегодняшние футболисты киевлян. Сплошной брак, нет скорости! Это не футбол.

Смотрю на некоторых футболистов и думаю: как же вы в Динамо попали?»