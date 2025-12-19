19-летний нападающий Динамо Матвей Пономаренко после матча заключительного тура общего этапа Лиги конференций против армянского Ноа (2:0) высказался относительно голов в трех играх подряд (за первую команду). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, прекрасное настроение, поскольку завершили год победой, которая для нас третья подряд. Мы настраивались на эту игру, тренерский штаб подчеркивал ее важность, несмотря на то, что у нас уже не было шансов выйти в плей-офф. Но это футбол, поэтому нужно в каждой игре выкладываться полностью. Все хотели сегодня победить и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Жаль, что не удалось пройти дальше, но это жизнь. Нужно двигаться вперед и делать выводы. Будет следующий год, надеюсь, что тогда мы пройдем и все будет хорошо. Возможно, в этот раз где-то не повезло с жеребьевкой - и из Англии хорошая команда выпала, «Кристал Пэлас», и «Фиорентина». Но это футбол. Нужно выходить против любого соперника и играть на победу.

Голы в трех матчах подряд за первую команду? Это судьба нападающего - он всегда хочет забивать. Очень приятно отмечаться в каждой игре. Спасибо тренеру за доверие, за то, что выпустил в стартовом составе. Когда тебе дают шанс, его нужно использовать. Дали шанс, так что нужно было выходить, забивать и помогать команде.

Что касается планов на зимние сборы, пока ничего не знаем. Потом напишут в группу, позвонят - и будем готовиться ко второй части сезона. Примерно неделю нужно посвятить полноценному отдыху, а потом снова нужно будет работать, бегать и набирать кондиции к весенней части сезона.