Прошлым летом нападающий Владислав Бленуце находился в поле зрения сразу нескольких европейских команд.

По информации портала digisport.ro, интерес к форварду проявляли бельгийский Стандард, немецкий Шальке и польский Ракув. Все эти клубы рассматривали игрока как возможное усиление линии атаки.

Однако Бленуце принял другое решение и продолжил карьеру в киевском Динамо, отказавшись от вариантов в Бельгии, Германии и Польше.

В составе столичного клуба форварду пока сложно выдерживать конкуренцию: в восьми из последних десяти матчей он не выходил на поле. В этом сезоне Бленуце провел 10 встреч и отметился одним забитым мячом.

