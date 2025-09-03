Новый защитник Динамо Василий Буртник назвал свои сильные качества. Слова футболиста передает пресс-служба «бело-голубых».

Прошлый сезон стал для меня вообще дебютным в профессиональном футболе. Что касается того, готов ли я... Если говорить о физической форме, то мы с «Нивой» прошли очень тяжелые сборы, но я понимаю, что уровень команд очень сильно отличается, в первую очередь интенсивностью, которая и зависит от физической формы.

Поэтому я готовлю себя к очень тяжелой работе. Что касается психологии, я думаю, что готов, но это тоже очень важный фактор, над которым нужно работать, особенно когда ты находишься в команде, от которой самые высокие ожидания.

Я очень хорошо себя чувствую в единоборствах – как в верховых, так и внизу, скажем так, в игре против мяча. Что касается самого сильного в моей амплуа, то могу назвать двоих – Серхио Рамоса в его лучшие времена, а также Илью Забарного сейчас.