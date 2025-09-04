Шовковский определился с заявкой Динамо на Лигу конференций
Заявку опубликовал официальный сайт УЕФА
около 2 часов назад
Александр Шовковский/фото: Динамо
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский объявил состав команды на основной этап Лиги конференций сезона 2025/26.
Заявка Динамо:
- Вратари: 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун, 74. Денис Игнатенко, 71. Вячеслав Суркис.
- Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Денис Попов, 14. Василий Буртник, 18. Александр Тимчик, 20. Александр Караваев, 40. Кристиан Биловар, 44. Владислав Дубинчак, 66. Алиу Тиаре, 32. Тарас Михавко, 34. Владислав Захарченко.
- Полузащитники: 5. Александр Яцик, 6. Владимир Бражко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Александр Пихальонок, 9. Назар Волошин, 10. Николай Шапаренко, 15. Валентин Рубчинский, 22. Владислав Кабаев, 29. Виталий Буяльский, 91. Николай Михайленко.
- Нападающие: 16. Шола Огундана, 17. Ангель Торрес, 39. Эдуардо Герреро, 77. Владислав Бленуце, 99. Матвей Пономаренко.
На основном этапе киевляне встретятся с Кристал Пэлас из Англии, Фиорентиной из Италии, боснийским Зрински, кипрской Омонией, армянским Ноа и турецким Самсунспором.
Ранее заявку на Лигу конференций опубликовал донецкий Шахтер.