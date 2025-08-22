Динамо начало реагировать на последние результаты в Европе
Первые кадровые решения
11 минут назад
Бывшие футболисты Динамо Евгений Хачериди и Артем Кравец потеряли свои должности в структуре клуба, сообщает Динамо Киев Inside.
Решение принято президентом клуба Игорем Суркисом на фоне неудачных результатов чемпиона Украины в еврокубках.
Кравец в период с 2023 по 2025 год занимал должность советника президента Динамо. Хачериди в тот же промежуток времени работал в отделе скаутинга.