Бывший нападающий Динамо Артем Милевский в интервью сайту BLIK.ua раскритиковал киевскую команду за первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив (1:3).

«Не знаю, мне трудно сказать, что происходит с командой. Я не в клубе, не капитан команды, я не Ярмоленко, не Буяльский. Сегодняшняя игра Динамо не нравится многим болельщикам. Возникает много вопросов к игре. Не хочу говорить ничего плохого и хорошего, а просто пытаюсь разобраться, как обычный болельщик Динамо со стороны.

Я не знаю, что у ребят в голове. Они мальтийцев побеждают, и такое впечатление, что большой праздник устроили, все выходят «ха-ха-ха, хи-хи-хи». А что потом? Смотришь и думаешь: зачем вообще играть в еврокубках? Играйте тогда в чемпионате Украины», ‒ заявил Милевский.