Павел Василенко

Киевское Динамо договорилось о возвращении Георгия Бущана. Бело-синие провели успешные переговоры с житомирским Полесьем об аренде опытного вратаря, который проведет сезон 2026/27 в составе своей бывшей команды.

Переговоры проходили на уровне руководства двух клубов. В договоре не будет предусмотрена опция выкупа, так что после завершения сезона Бущан должен вернуться в Полесье, сообщает ТаТоТаке.

Возвращение вратаря связано с кадровой ситуацией в «Динамо». Восстановление Руслана Нещерета затягивается, а Вячеслав Суркис пока не гарантирует стабильности на последнем рубеже.

Бущан покинул Динамо в январе 2025 года, перейдя в саудовский Аль-Шабаб. В сентябре того же года он оказался в Полесье на правах аренды, а летом 2026-го стал полноценным игроком житомирского клуба.

Георгий является воспитанником Динамо и провел за основную команду более 170 матчей. Вместе с киевлянами он становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны. За сборную Украины Бущан сыграл 18 матчей.