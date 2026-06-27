Сборная Украины объявила заявку на Евро-2026
Турнир вскоре начнется
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: УАФ
Тренерский штаб Украины U-19 во главе с Дмитрием Михайленко объявил заявку на чемпионат Европы-2026.
- Вратари: Назар Домчак (Славия Прага, Чехия), Денис Марченко (Карпаты).
- Защитники: Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все — Шахтер), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба — Металлист), Данил Малов (Олимпия Любляна, Словения), Юрий Кокодиняк (Карпаты), Константин Губенко (Динамо).
- Полузащитники: Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос, Греция), Павел Люсин (Динамо), Сергей Игнатков (Сараево, Босния и Герцеговина), Патрик Сикут (Питерборо, Англия), Виталий Глют (Чикаго, США).
- Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион Берлин, Германия), Александр Каменский (Кривбасс).
Украинская команда на групповом этапе турнира, который пройдет с 28 июня по 11 июля в Уэльсе, будет выступать в квартете В вместе с Хорватией, Италией и Сербией.
Расписание матчей группы В
1 тур. 29 июня
18:00. Италия – Сербия
22:00. Хорватия – Украина
2 тур. 2 июля
16:00. Хорватия – Италия
20:00. Сербия – Украина
3 тур. 5 июля
18:00. Сербия – Хорватия
18:00. Украина – Италия