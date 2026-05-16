Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью в УПЛ
Команды обменялись голами в каждом из таймов
около 1 часа назад
В матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 сыграл вничью с Каменец-Подольским Эпицентром. Харьковчане вышли вперед в середине первого тайма благодаря голу косовского защитника Бетона Заберджи, для которого этот забитый мяч стал четвертым в сезоне и вторым в двух последних турах. Гости отыгрались после перерыва — на 62-й минуте точным ударом отметился Вадим Сидун, записав на свой счет восьмой гол в текущем чемпионате.
УПЛ. 29-й тур
Металлист 1925 – Эпицентр – 1:1
Голы: Заберджа, 29 – Сидун, 74
После этой ничьей Металлист 1925 имеет в активе 48 очков и занимает пятое место, тогда как Эпицентр с 31 баллом временно остается на 11-й позиции в турнирной таблице.
