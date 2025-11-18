22-летний сенегальский вингер Самба Диалло вернулся в Киев после аренды в израильском Хапоэле Иерусалим и даже принял участие в контрольном матче Динамо против Эпицентра (2:1). Однако, по данным Telegram-канала INSIDE UPL, тренерский штаб киевлян не включает футболиста в планы основной команды.

После завершения аренды в Израиле Диалло имел несколько вариантов продолжения карьеры — предложения поступали из Сербии и Турции. Тем не менее, ни один из вариантов не заинтересовал ни игрока, ни его окружение. Весь летний перерыв прошел для сенегальца в режиме самостоятельного поддержания физической формы.

В начале октября футболист вернулся в Киев и некоторое время тренировался с юношеской командой Динамо U-19. Его участие в товарищеском матче с Эпицентром, по данным источника, имело исключительно вспомогательный характер — клуб хотел поддержать игровой ритм игрока и предоставить ему минимальную практику.

Тренерский штаб не рассчитывает на Диалло, и зимой Динамо планирует искать для него возможные варианты продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Самба Диалло провел 19 матчей за Хапоэль Иерусалим и забил 3 гола. Его действующий контракт с Динамо действует до 31 декабря 2026 года.