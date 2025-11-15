Не знаю, что сказать. Слишком много чего-то критикуют, все что-то говорят, но самой игры нет. Сказать что-то больше не могу.

Не помешает ли 0:4 от Франции настроиться на Исландию? Да нет, ведь все было направлено на то, чтобы выиграть у исландцев [во второй игре]. Меня больше беспокоит Забарный, чтобы он успел переключиться. На нём сейчас большая ответственность как на лидере сборной. Есть психологическое давление, и хочется, чтобы он его преодолел, – размышлял Ващук в интервью ua.tribuna.com.