Легенда Динамо рассказал, что его беспокоит перед матчем Украина – Исландия
Ващук поделился ожиданиями от решающей игры для сине-желтых
около 2 часов назад
Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился мыслями о поражении в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4).
Не знаю, что сказать. Слишком много чего-то критикуют, все что-то говорят, но самой игры нет. Сказать что-то больше не могу.
Не помешает ли 0:4 от Франции настроиться на Исландию? Да нет, ведь все было направлено на то, чтобы выиграть у исландцев [во второй игре]. Меня больше беспокоит Забарный, чтобы он успел переключиться. На нём сейчас большая ответственность как на лидере сборной. Есть психологическое давление, и хочется, чтобы он его преодолел, – размышлял Ващук в интервью ua.tribuna.com.
Все перипетии вокруг матча пятого тура квалификации на чемпионат мира-2026, анализ и обзор игры – на странице события Франция – Украина на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
👀 Это конец? Каковы шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2026? 👀
Поделиться