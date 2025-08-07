Павел Василенко

Полузащитник Джастин Лонвейк продолжит карьеру в Нидерландах.

Динамо и Фортуна (Ситтард) договорились об аренде футболиста на правах аренды до конца текущего сезона. После окончания срока аренды нидерландский клуб имеет первоочередное право выкупа контракта игрока, сообщает официальный сайт киевлян.

Джастин перешел в Динамо в конце сентября 2022 года. В целом в составе нашего клуба Лонвейк провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Прошлый сезон нидерландец начал в составе бело-синих, но затем был отдан в аренду до датского Виборга.