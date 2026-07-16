Динамо объявило стартовый состав на ответный матч квалификации Лиги Европы с Университатей.
Поединок начнётся вскоре
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Сегодня состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы Университатя Клуж – Динамо. Главный тренер киевской команды Игорь Костюк определился с стартовым составом на эту игру.
Динамо: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михайко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Редушко, Волошин, Пономаренко.
Запасные: Ольховой, Суркис, Вивчаренко, Коробов, Малыш, Тиаре, Рубчинский, Буяльский, Лонвейк, Ярмоленко, Огундена, Герреро.
Первый поединок завершился вничью со счетом 0:0.
Матч Университатя – Динамо начнется в 20:30 по киевскому времени.