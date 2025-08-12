«Динамо» объявило стартовый состав на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Пафосом»
Поединок вскоре начнется
6 минут назад
Сегодня пройдет ответный матч третьего раунда отбора Лиги чемпионов, в котором встретятся кипрский Пафос и киевское Динамо.
Главный тренер бело-синих Александр Шовковский определился со стартовым составом команды на этот поединок.
Динамо: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тимчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.
Первая встреча завершилась поражением киевской команды со счетом 0:1.
В случае прохода Пафоса в раунде плей-офф Лиги чемпионов команда Александра Шовковского сыграет против победителя пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия). Чемпион Сербии в первой игре одержал победу со счетом 3:1.
Неудачник противостояния квалификации Лиги чемпионов Динамо – Пафос попадет в четвертый раунд квалификации ЛЕ, в котором сыграет с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль). В первой встрече Маккаби одержал победу со счетом 2:1.
