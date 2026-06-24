Динамо одержало первую победу на сборах в Австрии, забив пять мячей Жилине.
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28 минут назадПодписаться в
Фото: ФК Динамо
Киевское Динамо провело свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии. На этот раз команде Игоря Костюка противостояла словацкая Жилина. Киевляне одержали разгромную победу со счетом 5:1.
Отметим, команды провели поединок в необычном формате – они сыграли два полных тайма и еще один дополнительный экстра-тайм, который длился 20 минут.
В предыдущем спарринге команда Костюка сыграла вничью с пражской Славией (1:1). А в следующем контрольном поединке будет противостоять польской Вечисте из Кракова (28 июня).
Товарищеский матч
Динамо – Жилина – 5:1
Голы: Нариманидзе, 45+1 – автогол, Огундана, 75, Пономаренко, 95, 108, Пихальонок, 110 – Коша, 105.
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