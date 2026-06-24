Павел Василенко

Киевское Динамо провело свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии. На этот раз команде Игоря Костюка противостояла словацкая Жилина. Киевляне одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Отметим, команды провели поединок в необычном формате – они сыграли два полных тайма и еще один дополнительный экстра-тайм, который длился 20 минут.

В предыдущем спарринге команда Костюка сыграла вничью с пражской Славией (1:1). А в следующем контрольном поединке будет противостоять польской Вечисте из Кракова (28 июня).

Товарищеский матч

Динамо – Жилина – 5:1

Голы: Нариманидзе, 45+1 – автогол, Огундана, 75, Пономаренко, 95, 108, Пихальонок, 110 – Коша, 105.