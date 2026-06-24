Павел Василенко

Несколько футболистов Динамо в настоящее время не могут тренироваться вместе с командой на летних учебно-тренировочных сборах в Австрии из-за травм.

Главный врач первой команды Динамо Андрей Шморгун в комментарии официальному клубному сайту рассказал подробнее о состоянии травмированных игроков.

Во время контрольного матча с Славией травмировался защитник Владислав Захарченко. У него диагностировано повреждение связок голеностопа. На восстановление потребуется 6 недель, в течение которых 20-летний игрок будет носить соответствующие ортопедические устройства и впоследствии активно разрабатывать голеностоп.

Также в спарринге с Славией получил травму полузащитник Кирилл Осипенко – у него обнаружили повреждение коленного сустава. Завтра полузащитника ожидает операция – её проведёт в Барселоне известный специалист Рамон Кугат.

Полузащитник Роман Саленко травмировал мышцу передней поверхности бедра. Он вернется в Киев, где пройдет реабилитацию, которая займет более месяца.

Недавно полузащитник Николай Михайленко успешно перенес операцию на коленном суставе. Его возвращение на футбольное поле ожидается примерно через месяц.

В то же время защитник бело-синих Александр Тимчик и полузащитник Владислав Кабаев продолжают подготовку к возвращению в общую группу. Они проходят восстановление согласно своим индивидуальным планам.