Павел Василенко

В воскресенье, 28 июня, киевское Динамо провело третий контрольный матч на летнем сборе в Австрии. Соперником подопечных Игоря Костюка стала польская Вечиста. По взаимной договоренности сторон, команды сыграли четыре тайма по 30 минут.

Первый мяч в составе киевлян забил Матвей Пономаренко. На 52-й минуте Фаертаг сравнял счет, а Кристенсен вывел Вечисту вперед. В дальнейшем забивали только футболисты Динамо.

Второй гол бело-синих на свой счет записал Владимир Бражко, реализовав пенальти. Через десять минут Бражко оформил дубль.

Точку в противостоянии поставил Эдуардо Герреро, которому ассистировал Назар Волошин.

Напомним, в предыдущих двух спаррингах бело-синие сыграли вничью с чешской Славией и разгромили словацкую Жилину.

Следующий товарищеский матч у Динамо запланирован на четверг, 2 июля, против Рапида (Бухарест). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Контрольный матч

Динамо – Вечиста – 4:2

Голы: Пономаренко, 30, Бражко, 96 (пенальти), 106, Герреро, 111 – Фаертаг, 52, Кристенсен, 78.