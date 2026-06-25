Денис Седашов

Польский защитник Томаш Кендзьора вернулся в Динамо. Футболист, который ранее выиграл с киевлянами чемпионат, два Кубка и три Суперкубка Украины, присоединился к команде на сборе в Австрии и дал интервью клубной прессслужбе.

Защитник прокомментировал адаптацию в коллективе и условия своего перехода из греческого ПАОКа.

Здесь меня ждал чрезвычайно теплый прием. Со многими партнерами мы хорошо знакомы, с кем-то играли вместе, поэтому процесс адаптации не вызывает никаких сложностей. Приятно снова оказаться в команде, окунуться в позитивную рабочую атмосферу. Видно, что все ребята в "основе" стремятся достичь результата, но при этом сохраняют дружеские отношения. Присутствуют здоровая конкуренция и желание ежедневно прогрессировать. Эта история не была спонтанной, я взвешивал все спортивные, личные и семейные аспекты. Тем не менее, раздумывал недолго. Руководители киевлян дали понять, что я нужен, что на меня рассчитывают. И в общении с топ-менеджерами ПАОКа мы пришли к согласию, что я уйду как свободный агент. Для меня Динамо – особенный клуб, который много дал в карьере. И в Польше, и в Греции я продолжал интересоваться результатами команды, смотрел матчи, когда была возможность, следил за новостями. И сейчас настал момент, когда могу отблагодарить, приняв участие в становлении коллектива. Томаш Кендзьора

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