Павел Василенко

Киевское Динамо официально попрощалось с бразильским вингером Витиньо, так как его контракт с украинским клубом завершился 1 июля, об этом сообщает Transfermarkt.

Футболист переехал в Украину в августе 2021 года, однако закрепиться в основном составе так и не смог. За первую команду он провел 13 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

В январе 2025 года Витиньо отправился в аренду к бразильскому Интернасьоналу, где затем и остался на постоянной основе. Клуб из Бразилии убедил игрока подписать контракт до лета 2030 года, оформив полноценный трансфер.

Для Динамо этот уход стал бесплатным, хотя ранее игрок обошелся клубу примерно шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне за Интернасьонал Витиньо сыграл 27 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в пять миллионов евро.