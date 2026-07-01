Сергей Разумовский

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко присоединился к команде на летних тренировочных сборах в Австрии. О прибытии опытного футболиста сообщила пресс-служба столичного клуба, которая опубликовала видео с его появлением в расположении команды.

Таким образом, Ярмоленко все же присоединился к подготовке Динамо к новому сезону, хотя ранее вокруг его участия в австрийском сборе появлялось много противоречивой информации. В частности, инсайдер Игорь Бурбас сообщал, что вингер якобы не поедет на сборы вместе с киевлянами и не будет участвовать в еврокубковых матчах. По той версии, футболист должен был сосредоточиться прежде всего на выступлениях в УПЛ, а также на возможности побить бомбардирский рекорд.

Позднее журналист Михаил Спиваковский частично опроверг эти данные. Согласно его информации, речь шла не о полном отсутствии Ярмоленко на сборах, а об индивидуально согласованном графике подготовки. Сообщалось, что между футболистом, тренерским штабом и руководством клуба была договоренность дать Андрею больше времени на отдых по сравнению с другими игроками, которые были задействованы в первых матчах команды под руководством Андреа Мальдеры.

Теперь стало понятно, что Ярмоленко все же будет работать вместе с командой в Австрии и готовиться к старту нового сезона в общей группе или по отдельной программе, в зависимости от решения тренерского штаба.

На данный момент Динамо уже успело провести три контрольных матча в рамках летней подготовки. Киевская команда одержала победы над Жилиной с счетом 2:0 и Вечистой Краков — 4:2, а также сыграла вничью со Славией — 1:1. Следующий спарринг Динамо проведет 2 июля, когда встретится с бухарестским Рапидом.

В первом раунде квалификации Лиги Европы Динамо сыграет с румынским Университатеей Клуж.