Павел Василенко

Переход правого защитника загребского Динамо Ронаэля Пьер-Габриэля в киевское Динамо не состоится, поскольку стороны не смогли согласовать условия контракта.

Правый защитник загребского Динамо Ронаэль Пьер-Габриэль не станет игроком Динамо. Клубы и агенты футболиста не смогли согласовать условия потенциального трансфера, сообщает Футбол 24.

28-летний француз должен был прибыть в расположение киевлян в Австрии 29 июня, однако сделка с агентами игрока так и не была финализирована. В результате стороны не достигли согласия по условиям сотрудничества, и переход футболиста в УПЛ не состоялся.

В сезоне 2025/26 Пьер-Габриэль провел за загребское Динамо лишь один матч – 24 минуты без результативных действий.

Француз присоединился к хорватскому клубу в феврале 2024 года на правах свободного агента, но не стал стабильным игроком основы.