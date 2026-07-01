Павел Василенко

Порту изучает варианты усиления атаки. Среди вариантов – украинский нападающий Динамо Матвей Пономаренко и бразилец Маркос Леонардо из Аль-Хиляля, сообщает издание O Jogo.

Отмечается, что португальский гранд на данный момент лишь анализирует профили потенциальных новичков и не предпринимал официальных шагов по их трансферам.

Пономаренко имеет действующий контракт с Динамо до декабря 2028 года. В текущем сезоне УПЛ он забил 13 голов в 15 матчах, демонстрируя высокую результативность.