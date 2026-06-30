Павел Василенко

Голкипер Денис Игнатенко завершил свой этап выступлений в составе бело-синих. В системе киевского Динамо он находился с 2016 года, когда начал играть за команду в ДЮФЛ.

За юношеский состав (U19) дебютировал в 2020 году, а позже регулярно принимал участие в подготовительных сборах первой команды, попадал в заявку на матчи чемпионата и Кубка Украины, а также еврокубков.

«ФК Динамо (Киев) благодарит Дениса за время, проведенное в клубе, старание, самоотдачу и профессиональный подход к работе. Желаем Денису Игнатенко новых спортивных достижений, ярких побед и успешного продолжения футбольной карьеры», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В прошлом сезоне Игнатенко неоднократно попадал в заявку команды на матчи чемпионата Украины, Кубка Украины и Лиги конференций, но на поле ни разу не выходил.