Павел Василенко

Нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес, который сейчас выступает на правах аренды за венесуэльский Карабобо, может продолжить карьеру в чемпионате Колумбии.

По информации Сolombia.com, серьёзный интерес к венесуэльскому форварду проявляет 15-кратный чемпион страны Америка де Кали. В клубе считают, что игровые качества венесуэльца хорошо соответствуют требованиям команды.

Динамо готово отпустить Рамиреса, если колумбийская сторона компенсирует досрочное расторжение его арендного соглашения с Карабобо. Сам футболист также положительно относится к возможному переходу и не против сменить клуб уже в ближайшее время.

В состав киевлян 27-летний нападающий перешёл летом 2021 года из словацкого ДАК 1904 за 1,75 млн евро.

За бело-синих он провёл 20 матчей, забил четыре гола и отдал результативную передачу.

На правах аренды с Динамо Рамирес за эти годы поиграл в хихонском Спортинге, братиславском Словане, Атлетико Насьональ, Тигре и Богемианс 1905.