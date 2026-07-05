Мунгенге раскрыл подробности своего перехода в Динамо
Форвард адаптируется в составе бело-синих
8 минут назадПодписаться в
Нападающий Динамо Пьер Мунгенге рассказал о переходе в киевский клуб из ПСЖ.
«Я немного знал об украинском футболе в целом. Конечно, о Динамо знают все в футбольном мире, этот клуб воспитал много классных игроков. Во время моего визита в Киев мы обсуждали УПЛ и клуб с президентом Игорем Суркисом. Он дал мне несколько советов, как быстрее адаптироваться в коллективе.
Меня и моих агентов прекрасно встретили в Киеве. Все было организовано с уважением и профессионализмом. Мы побывали в городе, жили несколько дней на базе. Мне все очень понравилось, клуб имеет отличную инфраструктуру для развития. Я недавно присоединился к команде, все меня тепло встретили, и я счастлив быть здесь», – цитирует Мунгенге клубная пресс-служба киевлян.
Напомним, в прошлом сезоне французский новичок за команду ПСЖ U-19 сыграл 33 матча, отличившись 21 голом и 12 ассистами.
9 июля форвард может провести свой первый матч за Динамо, так как киевляне сыграют против Университатя Клуж в первом квалификационном раунде Лиги Европы.