Павел Василенко

Нападающий итальянской Ромы и национальной сборной Украины Артем Довбик в интервью ютуб-каналу «ПРЯМА ЧЕРВОНА» рассказал, что его переход в юном возрасте в киевское Динамо сорвался из-за того, что он подписал предварительный контракт с Днепром.

«Я приезжал, и когда я был во Второй лиге, меня привозили в Динамо и вроде бы уже всё договорились, но не договорились, потому что уже с Днепром у меня был подписан предварительный контракт. Так просто».

Довбик в сезоне-2025/26 сыграл за Рому 18 матчей во всех официальных турнирах: три гола, две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает Артема в 15 миллионов евро. Трудовое соглашение украинца с римским клубом действительно до 30 июня 2029 года.