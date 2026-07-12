Універсітатя Клуж — Динамо: определена судейская бригада на ответный матч Лиги Европы
Главным рефери будет Айвар Оруэл
около 1 часа назадПодписаться в
Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы-2026/27 между румынским Университатей Клуж и киевским Динамо будет обслуживать валлийская бригада арбитров. Главным судьей назначен Айвар Оруэл из Уэльса.
Ассистенты на линиях — Джонатан Брайант и Харри Хендрикс, четвертый судья — Джон Джонс. Арбитр VAR — Йерун Мансхот, ассистент VAR — Эрвин Бланк (оба — Нидерланды).
Игра состоится в четверг, 16 июля, в румынском городе Клуж-Напока на Клуж Арене. Начало — в 20:30.
Первая встреча в Люблине завершилась со счетом 0:0. Победитель пары во втором раунде квалификации сыграет против греческого ПАОКа.