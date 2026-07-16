Динамо победило Университатю в серии пенальти и вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы
Судьба путёвки в следующий раунд решилась в серии 11-метровых
27 минут назадПодписаться в
Киевское Динамо пробилось во второй отборочный раунд Лиги Европы, одолев румынскую Университатя Клуж только в серии послематчевых пенальти.
После нулевой ничьей в первом матче команды не смогли определить победителя и в Клуж-Напоке. Уже в первом тайме киевляне дважды праздновали забитые мячи, однако голы Богдана Редушка и Назара Волошина были отменены из-за офсайда после просмотра VAR. Еще один прекрасный шанс был у Матвея Пономаренко, который попал в перекладину.
После перерыва команда Игоря Костюка продолжила владеть инициативой, но реализовать свои моменты не смогла. Хозяева отвечали опасными контратаками, однако счет так и не был открыт. Выход на поле Андрея Ярмоленко также не изменил ход встречи.
Безголевыми завершились и дополнительные 30 минут, и судьбу путевки решила серия пенальти. Здесь нервы оказались крепче у футболистов Динамо, которые победили со счетом 4:2 и продолжили борьбу в турнире.
Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне встретятся с греческим ПАОКом.
Лига Европы, первый раунд отбора
Ответный матч
Университатя Клуж – Динамо – 0:0. По пенальти – 2:4
Первый матч – 0:0