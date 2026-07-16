Павел Василенко

Киевское Динамо пробилось во второй отборочный раунд Лиги Европы, одолев румынскую Университатя Клуж только в серии послематчевых пенальти.

После нулевой ничьей в первом матче команды не смогли определить победителя и в Клуж-Напоке. Уже в первом тайме киевляне дважды праздновали забитые мячи, однако голы Богдана Редушка и Назара Волошина были отменены из-за офсайда после просмотра VAR. Еще один прекрасный шанс был у Матвея Пономаренко, который попал в перекладину.

После перерыва команда Игоря Костюка продолжила владеть инициативой, но реализовать свои моменты не смогла. Хозяева отвечали опасными контратаками, однако счет так и не был открыт. Выход на поле Андрея Ярмоленко также не изменил ход встречи.

Безголевыми завершились и дополнительные 30 минут, и судьбу путевки решила серия пенальти. Здесь нервы оказались крепче у футболистов Динамо, которые победили со счетом 4:2 и продолжили борьбу в турнире.

Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне встретятся с греческим ПАОКом.

Лига Европы, первый раунд отбора

Ответный матч

Университатя Клуж – Динамо – 0:0. По пенальти – 2:4

Первый матч – 0:0