Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня пятницы, 3 октября, 11-го тура украинской Второй лиги.

В группе А дубль Полесье в результативном матче одолел Реал Фарму. Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте благодаря голу Иванова, а одесситы восстановили паритет уже после перерыва усилиями Фабера. Однако дубль Микитюка фактически решил судьбу встречи. Второй гол Фабера сократил отставание до минимума. Однако почти Романчук реализовал пенальти и поставил точку.

Атлет уверенно разобрался со Скалою 1911, разгромив соперника. Бабич открыл счет на 33-й минуте, после перерыва Кляцкий удвоил преимущество, а вскоре Гаркавенко неудачно срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный результат.

В Самборе дубль тернопольской Нивы не смог взять очки в игре против Вильхивцев. Гости действовали четко и дисциплинированно. В первом тайме счет открыл Шостак, а после перерыва преимущество закрепил Глагола.

Полесье-2 продолжает возглавлять группу А, но у Лесного (20) есть матч в запасе. Самбор-Нива-2 отстала от лидеров. Реал Фарма с одним баллом – безоговорочный аутсайдер.

В группе Б Чайка и Горняк-Спорт подарили болельщикам настоящий боевой матч, который завершился победой хозяев 3:2. Команда из Горишних Плавней дважды выходила вперед благодаря голам Васильченко и Чуквуемеки, но соперник дважды отыгрался и даже одержал волевую победу. В составе хозяев отличились Головко, Баранов и Вечурко.

Чайка набрала 17 очков, но отставание от проходной зоны составляет 5 баллов при матче в запасе для Тростянца и Колоса-2. Горняк-Спорт (5) – лишь девятый.

Вторая лига, 11-й тур

Группа А

Полесье-2 – Реал Фарма 4:2

Голы: Иванов, 2, Микитюк, 75, 79, Романчук, 87 (пенальти) – Фабер, 58, 84

Атлет – Скала 1911 3:0

Голы: Бабич, 33, Кляцкий, 62, Гаркавенко, 66 (автогол)

Самбор-Нива-2 – Вильхивцы 0:2

Голы: Шостак, 34, Глагола, 59

Группа Б

Чайка – Горняк-Спорт 3:2

Голы: Головко, 55, Баранов, 71 (пенальти), Вечурко, 74 – Васильченко, 25, Чуквуемека, 67 (пенальти)