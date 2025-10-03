Полесье стало лидером чемпионата Украины, Нива отстала от группы фаворитов. Видео
Результаты игрового дня пятницы, 3 октября, в украинской Второй лиге
около 3 часов назад
Завершились все матчи игрового дня пятницы, 3 октября, 11-го тура украинской Второй лиги.
В группе А дубль Полесье в результативном матче одолел Реал Фарму. Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте благодаря голу Иванова, а одесситы восстановили паритет уже после перерыва усилиями Фабера. Однако дубль Микитюка фактически решил судьбу встречи. Второй гол Фабера сократил отставание до минимума. Однако почти Романчук реализовал пенальти и поставил точку.
Атлет уверенно разобрался со Скалою 1911, разгромив соперника. Бабич открыл счет на 33-й минуте, после перерыва Кляцкий удвоил преимущество, а вскоре Гаркавенко неудачно срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный результат.
В Самборе дубль тернопольской Нивы не смог взять очки в игре против Вильхивцев. Гости действовали четко и дисциплинированно. В первом тайме счет открыл Шостак, а после перерыва преимущество закрепил Глагола.
Полесье-2 продолжает возглавлять группу А, но у Лесного (20) есть матч в запасе. Самбор-Нива-2 отстала от лидеров. Реал Фарма с одним баллом – безоговорочный аутсайдер.
В группе Б Чайка и Горняк-Спорт подарили болельщикам настоящий боевой матч, который завершился победой хозяев 3:2. Команда из Горишних Плавней дважды выходила вперед благодаря голам Васильченко и Чуквуемеки, но соперник дважды отыгрался и даже одержал волевую победу. В составе хозяев отличились Головко, Баранов и Вечурко.
Чайка набрала 17 очков, но отставание от проходной зоны составляет 5 баллов при матче в запасе для Тростянца и Колоса-2. Горняк-Спорт (5) – лишь девятый.
Вторая лига, 11-й тур
Группа А
Полесье-2 – Реал Фарма 4:2
Голы: Иванов, 2, Микитюк, 75, 79, Романчук, 87 (пенальти) – Фабер, 58, 84
Атлет – Скала 1911 3:0
Голы: Бабич, 33, Кляцкий, 62, Гаркавенко, 66 (автогол)
Самбор-Нива-2 – Вильхивцы 0:2
Голы: Шостак, 34, Глагола, 59
Группа Б
Чайка – Горняк-Спорт 3:2
Голы: Головко, 55, Баранов, 71 (пенальти), Вечурко, 74 – Васильченко, 25, Чуквуемека, 67 (пенальти)