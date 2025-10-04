Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич после поражения киевского Динамо в матче первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2) поделился оценкой новичков «бело-синих».

В том румыне Владиславе Бленуце вообще ничего не вижу, честно. Не знаю, может со временем его прорвёт.

Защитник этот центральный [Алиу Тиаре], у него хорошая фактура, но только со временем станет понятно, какой его настоящий уровень. Что касается нигерийца [Шолы Огундани], то же самое скажу. Пока рано давать ему характеристику.

Вот будут матчи с Шахтёром в Кубке и УПЛ, против Фиорентины в еврокубках, тогда и оценим, чего эти новички стоят. Тогда можно будет предметнее поговорить, – заявил Маркевич в интервью Sport-express.ua.