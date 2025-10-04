Маркевич вынес строгий вердикт скандальному новичку Динамо
Бленуце откровенно не впечатлил авторитетного украинского тренера
Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич после поражения киевского Динамо в матче первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2) поделился оценкой новичков «бело-синих».
В том румыне Владиславе Бленуце вообще ничего не вижу, честно. Не знаю, может со временем его прорвёт.
Защитник этот центральный [Алиу Тиаре], у него хорошая фактура, но только со временем станет понятно, какой его настоящий уровень. Что касается нигерийца [Шолы Огундани], то же самое скажу. Пока рано давать ему характеристику.
Вот будут матчи с Шахтёром в Кубке и УПЛ, против Фиорентины в еврокубках, тогда и оценим, чего эти новички стоят. Тогда можно будет предметнее поговорить, – заявил Маркевич в интервью Sport-express.ua.
Заметим, что до поражения в стартовом матче Лиги конференций киевское Динамо имело негативную серию в Премьер-лиге. «Бело-синие» трижды подряд на последних минутах теряли победу и недосчитались шести очков в турнирной таблице. В пяти последних матчах киевлян – всего одна победа. Против Александрии в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).
Ранее мыслями по поводу поражения от Кристал Пэлас поделился главный тренер Динамо Александр Шовковский. В частности специалист объяснил восьмиминутную замену травмированного Тараса Михавка. В меньшинстве команда пропустила первый мяч.
