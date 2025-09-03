Павел Василенко

Динамо подписало контракт с 23-летним румынским нападающим Владиславом Бленуце. Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Футбольную карьеру Бленуце начал в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба Пескара, где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду в Серии B, за которую провел 6 матчей.

В сентябре 2022 года форвард перешел в ФК Университатя Крайова 1948 на правах аренды. После завершения сезона трансфер был выкуплен, и летом 2023 года футболист подписал полноценный контракт с клубом.

В сезоне 2023/2024 Владислав сыграл 31 матч, в которых забил 8 голов. В сезоне 2024/2025 на правах аренды выступал за Университатю Клуж, где провел 37 матчей и отличился 12 голами.

На международном уровне выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы. В 2023 году начал представлять Румынию, где уже провел ряд матчей за команды U20 и U21.