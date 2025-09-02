Ванат — после трансфера в Жирону: «Было честью выступать за Динамо»
Футболист попрощался с киевским клубом
12 минут назад
Форвард Динамо Владислав Ванат официально перешел в испанскую Жирону. Игрок подробно поделился впечатлениями о времени, проведенном в составе киевского клуба, и рассказал о приобретенном опыте.
Ванат также сообщил, что сказал ему президент Динамо Игорь Суркис после завершения перехода в Жирону.
«Динамо Киев – мой дом, это клуб, который дал мне возможность заниматься делом моей жизни и реализовать мечту. Вся моя семья всегда болела за киевлян, болельщиком этого клуба был и я. Для меня было честью выступать за этот клуб и невозможно передать словами мою благодарность и любовь, которую я чувствую к этой команде…
Я никогда не забуду своих эмоций от дебютного матча, радость после первого забитого мяча. Этот клуб дал мне возможность, и здесь я сделал ключевые шаги в своей карьере.
Он поддержал меня и пожелал удачи. Я очень благодарен президенту за все, что он сделал для меня и для клуба в целом. Мне приятно, что я могу обратиться к нему с вопросом или за советом - и всегда получу ценный ответ. Сейчас у меня есть возможность играть в одном из лучших клубных чемпионатов мира, и я сделаю все, чтобы прославить в нем свою страну и клуб, откуда я родом», — сказал Ванат для пресс-службы Динамо.