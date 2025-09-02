Динамо официально подписало защитника из топ-чемпионата
Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из Гавра
19 минут назад
Киевское Динамо официально представило нового игрока, 21-летнего центрального защитника из Сенегала Алиу Тиаре, который ранее выступал за французский Гавр.
Соглашение рассчитано на четыре года. Финансовые детали трансфера клубы не разглашают.
Первым профессиональным клубом Тиаре был сенегальский Диамбарс, из которого он в сентябре 2023 года перебрался во Францию. В составе Гавра защитник провел 16 матчей и забил три гола, после чего на сезон 2024/25 отправился в аренду в Нанси. Там футболист закрепился в основе, сыграл 30 встреч во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Напомним, ранее Динамо объявило о подписании 20-летнего нигерийского полузащитника Шолы Огундана.
Поделиться