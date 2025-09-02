Киевское Динамо подтвердило подписание сенегальского центрального защитника Алиу Тиаре, который ранее принадлежал французскому Гавру.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на четыре сезона. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 млн евро, при этом сам ресурс оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч.

Прошлый сезон Тиаре провел в аренде за Нанси, где стал ключевым игроком обороны и участвовал в 30 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.

В настоящее время Динамо набрало 12 баллов после четырех туров и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. В пятом туре команда Александра Шовковского встретится с киевской Оболонью, матч запланирован на 13 сентября и начнется в 15:30.