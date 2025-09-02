23-летний центральный защитник тернопольской Нивы Василий Буртник в сезоне 2025/26 будет выступать за Динамо на правах аренды, о чем киевский клуб уже официально сообщил.

Футболист принадлежит Ниве, однако прошлый сезон провел во Второй лиге за Ивано-Франковскую Реверу 1908 года, сыграв 17 матчей без результативных действий. В этом сезоне за Ниву он провел пять поединков, отметившись одной результативной передачей.

На данный момент Динамо набрало 12 баллов после четырех туров и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. В пятом туре команда Александра Шовковского встретится с киевской Оболонью, матч запланирован на 13 сентября и начнется в 15:30.

Кроме Буртника, сегодня Динамо подписало еще одного центрального защитника 21-летнего сенегальца Алиу Тиаре из Гавра.