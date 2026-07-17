Павел Василенко

Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар стал одним из героев ответного матча против румынского Университати Клуж в первом квалификационном раунде Лиги Европы, хотя после финального свистка был вынужден отправиться в больницу.

Подопечные Игоря Костюка второй раз подряд сыграли с румынами вничью 0:0, но завоевали путевку в следующий раунд благодаря победе в серии послематчевых пенальти.

Как сообщает телеграм-канал Идеальное Динамо, Биловар провел на поле все 120 минут, несмотря на серьезное повреждение. Сразу после игры футболиста доставили на обследование из-за подозрения на травму копчика.

По информации источника, защитник испытывал такую сильную боль, что чуть не потерял сознание, однако отказался покидать поле, чтобы не оставить команду в меньшинстве в решающие минуты поединка.

Окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования.

Динамо вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы, в котором встретится с греческим ПАОКом. Матчи состоятся 23 и 30 июля.