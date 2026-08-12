Павел Василенко

Киевское Динамо столкнулось с серьезными кадровыми проблемами накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха. Сразу несколько футболистов не смогут помочь команде в Азербайджане.

По информации ТаТоТаке, из-за травм разной степени тяжести в Баку не отправились голкипер Руслан Нещерет, полузащитники Александр Пихальонок и Назар Волошин.

Кроме них, в лазарете Динамо остаются защитники Денис Попов, Константин Вивчаренко и Владислав Захарченко, а также полузащитник Кирилл Осипенко.

Матч Карабах – Динамо состоится в четверг, 13 августа. Поединок в Баку начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команда, которая проиграет по сумме двух встреч, окончательно вылетит из еврокубков. Победитель дуэли в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с более сильным в противостоянии Твенте – ДАК. В первом матче нидерландский клуб разгромил соперника со счетом 6:0.