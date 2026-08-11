Павел Василенко

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Баку, где 13 августа пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха.

Накануне вечером команда приехала в Люблин из Ровно, где в воскресенье состоялся матч против Вереса. Утром 11 августа бело-синие провели тренировку, а после обеда отправились в столицу Азербайджана.

На матч с Карабахом главный тренер Динамо Игорь Костюк будет рассчитывать на следующих исполнителей:

вратари – Манько, Ольховой, Суркис;

– Манько, Ольховой, Суркис; защитники – Биловар, Дубинчак, Кендзёра, Малыш, Михавко, Сыч, Тимчик, Тиаре;

– Биловар, Дубинчак, Кендзёра, Малыш, Михавко, Сыч, Тимчик, Тиаре; полузащитники – Бражко, Буяльский, Кабаев, Лонвейк, Люсин, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко;

– Бражко, Буяльский, Кабаев, Лонвейк, Люсин, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко; нападающие – Герреро, Мунгенге, Пономаренко.

Матч Карабах – Динамо состоится в четверг, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Команда, которая проиграет в этой дуэли, окончательно покинет еврокубки в этом сезоне. Победитель в раунде плей-офф отбора Лиги конференций выйдет на победителя в паре Твенте – ДАК Дунайска Стреда. Первую домашнюю встречу нидерландцы выиграли со счетом 6:0.