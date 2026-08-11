Костюк объявил заявку Динамо на матч Лиги конференций с Карабахом
Поединок состоится в четверг
Делегация киевского «Динамо» прибыла в Баку, где 13 августа пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха.
Накануне вечером команда приехала в Люблин из Ровно, где в воскресенье состоялся матч против Вереса. Утром 11 августа бело-синие провели тренировку, а после обеда отправились в столицу Азербайджана.
На матч с Карабахом главный тренер Динамо Игорь Костюк будет рассчитывать на следующих исполнителей:
- вратари – Манько, Ольховой, Суркис;
- защитники – Биловар, Дубинчак, Кендзёра, Малыш, Михавко, Сыч, Тимчик, Тиаре;
- полузащитники – Бражко, Буяльский, Кабаев, Лонвейк, Люсин, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко;
- нападающие – Герреро, Мунгенге, Пономаренко.
Матч Карабах – Динамо состоится в четверг, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Команда, которая проиграет в этой дуэли, окончательно покинет еврокубки в этом сезоне. Победитель в раунде плей-офф отбора Лиги конференций выйдет на победителя в паре Твенте – ДАК Дунайска Стреда. Первую домашнюю встречу нидерландцы выиграли со счетом 6:0.
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