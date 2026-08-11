Сергей Разумовский

Николай Шапаренко провел 250-й матч за Динамо во всех турнирах. Юбилейной для полузащитника стала встреча с Карабахом в третьем квалификационном раунде Лиги конференций (1:0). В поединке второго тура УПЛ против Вереса, который завершился победой киевлян со счетом 2:1, футболист увеличил свой матчевый актив до 251 игры.

Дебют Шапаренко за основную команду Динамо состоялся 18 ноября 2017 года. Хавбек вышел на замену в выездном матче против Звезды, в котором киевляне одержали победу со счетом 2:0.

В чемпионате Украины полузащитник сыграл 163 матча, забил 25 голов и отдал 37 результативных передач. На его счету также 16 поединков в Кубке Украины, три забитых мяча и один ассист. В Суперкубке Украины Шапаренко провел три встречи, а в еврокубках – 69 матчей, четыре гола и шесть результативных передач.

Среди действующих игроков Динамо больше матчей за клуб провели только Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко. В игре с Вересом вингер провел 700-й матч в профессиональной карьере.