Павел Василенко

Киевское Динамо прибыло на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив.

Утром киевляне провели тренировку во Львове, а после обеда отправились в путь. Сначала команда добралась до польского города Жешув, а оттуда чартерным рейсом вылетела в столицу Сербии, город Белград. Затем динамовцы на автобусе добрались до города Новый Сад, где команда будет базироваться в течение ближайших нескольких дней, сообщает официальный сайт клуба.

На матч с тель-авивским «Маккаби» динамовцы прибыли в таком составе:

Ярмоленко, Буяльский, Пихалёнок, Кабаев, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко; форварды: Ванат, Герреро, Пономаренко.

В среду, 20 августа, бело-синие проведут регламентную предматчевую тренировку.

Матч Маккаби Т-А – Динамо состоится в четверг, 21 августа, начало в 21.00 по киевскому времени.