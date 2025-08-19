Сергей Стаднюк

Защитник Динамо Денис Попов может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает TheWatfordWay.

По информации источника, 26-летним центральным защитником интересуется Уотфорд. Клуб в настоящее время выступает в Чемпионшипе (втором дивизионе Англии). Отмечается, что украинец по стилю игры хорошо подходит для этого турнира благодаря своей физической мощи и жесткой манере ведения борьбы.

Попов является воспитанником Динамо, который провел за первую команду киевлян 141 матч, а также трижды выходил на поле в составе сборной Украины. Его действующий контракт с «бело-синими» рассчитан до лета 2026 года. Футболист в 2019 году выиграл чемпионат мира U-20 в составе «сине-желтых».

Интересно, что в системе Уотфорда есть еще один украинец. Нападающий Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко, недавно подписал с клубом профессиональный контракт.

Киевляне же готовятся к очередной еврокубковой игре.